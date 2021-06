Al via i vaccini in azienda. La prima a riceverlo: "Qui da 20 anni"

Da oggi le somministrazioni del vaccino anti Covid-19 sono aperte a tutti gli over 12, senza nessuna distinzione di fascia d'età. Al via anche le vaccinazioni all'interno delle aziende e nelle farmacie. Giugno è infatti un mese cruciale per la lotta contro il virus, come ribadito dal commissario per l'emergenza, il generale Paolo Francesco Figliuolo, che nei giorni scorsi ha annunciato l'arrivo di venti milioni di dosi.

"Lavoro qui in azienda da circa 20 anni, mi fa piacere che abbiano creato questo hub, messo a disposizione per noi. Mi aspettavo questa possibilità, siamo una grande famiglia" a dirlo è una dipendente dell'Unione Industriale di Torino. Da oggi le aziende hanno messo a disposizione i propri spazi per effettuare i vaccini a chi vi lavora o in soccorso delle aziende medio piccole. "È uno sforzo importante dell'Unione Industriale, insieme a comune, regione e asl. Abbiamo soppalcato la Sala Agnelli e a regime potremo dare 800 vaccini al giorno, con lo scopo di dare un contributo senza sostituirci - così Angelo Cappetti, direttore dell'Unione Industriale di Torino - Draghi e Figliulo hanno ribadito che è fondamentale ultimare la campagna di vaccinazione e noi ne siamo assolutamente convinti".

Le regioni, seppur in modo disomogeneo, stanno accelerando in queste ore con open day e prenotazioni last minute in modo da allargare le vaccinazioni quanto più possibile. "Da domani tutti potranno prenotare il vaccino anti Covid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione cosi' difficile", ha detto ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della festa della Repubblica. Sempre ieri presso l'hub nazionale vaccini Difesa di Pratica di Mare sono state preparate - per la successiva distribuzione alle Regioni - 370 mila dosi di Janssen (Johnson & Johnson).

Intanto sono 35.817.595 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro paese, l'89,6 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 39.958.409 (27.576.022 Pfizer/BioNTech, 7.420.580di AstraZeneca, 3.735.557 di Moderna e 1.226.250 i Johnson & Johnson), mentre ammonta a 12.397.459 (il 22,85 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:08 di oggi.