Vaccini Covid, a che punto sono le regioni con gli open day

“La priorità resta quella di vaccinare soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbidità, ma in questi ultimi giorni tale focus appare un po' perso di vista, nonostante in molti casi queste categorie non siano state messe completamente in sicurezza”. Così il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, facendo riferimento non solo all’apertura da parte di diverse regioni delle prenotazioni per gli over 40, ma anche ai diversi open day organizzati nello scorso fine settimana. L’obiettivo di queste iniziative intraprese nelle ultime settimane da diverse regioni è sia quello di invogliare i cittadini più giovani a vaccinarsi anticipando di qualche settimane il turno di prenotazione della propria classe di età, sia lo smaltimento di quei vaccini, come AstraZeneca e Johnson & Johnson che, a seguito dei ‘casi’ mediatici degli ultimi mesi, hanno perso un po’ di appeal tra la popolazione, specie in alcuni territori. C’è poi da tenere in considerazione che, come sottolineato dal Direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, vaccinare le fasce d’età più giovani può risultare molto importante dal momento che “è la popolazione compresa fra i 20 e i 40 anni, secondo alcuni studi fatti negli Usa, quella che più sostiene la trasmissione dell’infezione". Immunizzare i più giovani potrebbe quindi comportare anche un forte effetto sulla trasmissione dell’infezione.

