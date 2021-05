Età e richiami, i continui cambi producono incertezza sui vaccini

I richiami per i vaccini di Pfizer e Moderna a 42 giorni sono un azzardo? Se ne sta discutendo molto in questi giorni dopo che la circolare del ministero della Salute dello scorso 5 maggio ha raccomandato questa estensione temporale delle seconde dosi con le seguenti motivazioni: “La seconda dose entro i 42 giorni dalla prima non inficia l’efficacia della risposta immunitaria; la prima somministrazione di entrambi i vaccini a Rna conferisce già efficace protezione rispetto allo sviluppo di patologia Covid-19 grave in un’elevata percentuale di casi (maggiore dell’80 per cento); in uno scenario in cui vi è ancora necessità nel paese di coprire un elevato numero di soggetti a rischio è opportuno dare priorità a strategie di sanità pubblica che consentano di coprire il maggior numero possibile di soggetti nel minor tempo possibile”.

