I nuovi colori delle regioni. Campania e Sardegna verso la zona arancione

Risale l'Rt ma scende ancora l'incidenza. Valle d'Aosta in rosso, migliorano i dati in Puglia

Dalla cabina di regia arrivano segnali in chiaroscuro: si abbassa la pressione sugli ospedali, ma le terapie intensive risultano ancora in soglia critica al 30 per cento. In serata le ordinanze del ministro Speranza valide dal 3 maggio

Nella settimana delle riaperture, dalla cabina di regia arrivano segnali in chiaroscuro: l'indice Rt, dopo oltre un mese, torna a risalire e si attesta oggi a 0.85, mentre l'incidenza risulta nuovamente in discesa e si contano, secondo il monitoraggio odierno, 146.4 casi ogni 100.000 abitanti.

In questo quadro, la gran parte delle regioni confermerà lo stato attuale. I cambi dovrebbero riguardare la Valle d'Aosta, verso il rosso, la Puglia che dovrebbe essere promossa in giallo e la Sardegna in arancione. Mentre dalla Campania non arrivano segnali positivi: rischia di tornare in zona arancione. Nel corso della giornata si terrà la consueta riunione della Cabina di regia per analizzare i dati del monitoraggio settimanale dei territori, sulla base dei quali il ministro della Salute firmerà le ordinanze sul cambio di colori in vigore da lunedì 3 maggio.

I dati del monitoraggio



Dopo oltre un mese, l'indice di riproduzione del virus riprende a crescere, seppur di poco. Oggi l'Rt è pari a 0,85, una settimana fa era a 0,81. Continua invece la tendenza positiva per quel che riguarda l'incidenza: siamo a 146.4 ogni 100.000 abitanti, nel monitoraggio precedente la stima arrivava a 157,4. Ma nonostante questa diminuzione e una campagna vaccinale che finalmente ieri ha sfiorato quota 500.000 mila somministrazioni in un giorno, è ancora molto lontano l'orizzonte dei 50 casi su 100.000, che permetterebbero di riprendere l'attività di tracciamento.

Migliora anche il quadro ospedaliero. Come si apprende dalla bozza del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, il tasso di riempimento delle terapie intensive è ancora sulla soglia critica, al 30 per cento, ma diminuiscono i pazienti che hanno bisogno di ricorrere ai ventilatori: da 3.151 di una settimana fa ai 2.748 di oggi. Quanto alle aree mediche, il tasso di riempimento scende al 32 per cento (il limite d'allerta è fisso al 40) con un numero di ricoveri che scende da 23.255 a 20.312.

Sardegna e Campania in arancione, Puglia in giallo, Valle d'Aosta in rosso. I nuovi colori delle regioni

Da lunedì la Sardegna, che già settimana scorsa presentava dati incoraggianti, si colorerà di arancione, raggiungendo Calabria, Basilicata e Sicilia (la norma prevede infatti che prima di abbandonare la zona rossa, ogni territorio faccia registrare numeri da fascia inferiore per almeno due monitoraggi). E dovrebbe migliorare anche la Puglia: con un Rt a 0,92 può puntare al giallo e alla riapertura di bar e ristoranti.

Discorso inverso per la Valle d'Aosta che con molta probabilità sarà l'unica regione con il massimo delle restrizioni: secondo le anticipazioni della Cabina di regia ha un'incidenza che supera il limite di 250, un dato che automaticamente porterà in rosso la regione. Rischia anche la Campania, che potrebbe retrocedere dal giallo all'arancione: nella regione governata da De Luca l'Rt supera il valore limite di 1, ma secondo gli esperti del ministero è per ora classificata tra i territori con rischio basso. Sarà la riunione del pomeriggio a fugare gli ultimi dubbi.



La situazione attuale