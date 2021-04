La prudenza irresponsabile sui vaccini

La vicenda Johnson & Johnson, dopo il caso AstraZeneca, rappresenta alla perfezione l’impotenza delle istituzioni paralizzate dal panico mediatico che dovrebbero invece placare. Non esiste alcun atto ufficiale che abbia sospeso l’uso sul territorio italiano o europeo del vaccino monodose contro il Covid. Ciò che ha innestato il panico è stata la decisione dell’Fda americana di sospendere l’uso del vaccino per “abbondanza di cautela”, mentre studia la possibile correlazione di 6 gravi eventi avversi su quasi 7 milioni di somministrazioni. La situazione negli Usa è molto diversa, visto che è stata vaccinata il doppio della popolazione rispetto all’Italia e che c’è una grande disponibilità di vaccini Pfizer e Moderna che non farà rallentare la campagna americana che marcia a un ritmo di 3 milioni di inoculazioni al giorno. Dagli Stati Uniti non arriva alcuna informazione scientifica nuova, visto che già diversi giorni fa l’Ema ha comunicato che sta valutando i rari eventi avversi sospetti sui dati americani.

