Quota 500 mila

La campagna vaccinale è in ritardo. Secondo il piano del commissario Figliuolo avremmo dovuto raggiungere le 300 mila somministrazioni al giorno intorno al 25 marzo, e invece siamo ancora fermi a quota 250 mila. I motivi possono essere diversi. A partire da fattori che potremmo definire imponderabili che hanno riguardato in particolare il vaccino di AstraZeneca: dai lotti sequestrati dalla magistratura alla sospensione totale dell’utilizzo per qualche giorno (anche se questa è stata una decisione politica). Marzo non è stato quindi un mese semplice.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni