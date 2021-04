Sblocco AstraZeneca

Gli Stati Uniti potrebbero non aver bisogno del vaccino contro il Covid di AstraZeneca, anche se dovesse ottenere l’approvazione dalla Fda. Lo ha detto alla Reuters Anthony Fauci, consigliere medico capo della Casa Bianca, secondo cui gli Stati Uniti hanno contratti sufficienti con altri produttori per vaccinare l’intera popolazione. Alla domanda su se verranno usate le dosi AstraZeneca, Fauci ha risposto: “La mia sensazione generale è che, visti i rapporti contrattuali che abbiamo con un certo numero di aziende, abbiamo abbastanza vaccini per soddisfare tutte le nostre esigenze senza utilizzare AstraZeneca”. Nella scorsa settimana lo stesso Fauci si era reso protagonista di una polemica a distanza con l’azienda anglo-svedese. Dopo la presentazione dei risultati dell’interim sull’efficacia del vaccino, il consigliere aveva lasciato intendere la scarsa attendibilità di quei risultati giudicati “datati”. Eppure, come promesso, AstraZeneca presentò dopo sole 48 ore i dati della ‘full’ che non solo confermavano i risultati registrati in precedenza, ma vedevano anche migliorare il dato sull’efficacia tra gli over 65. In questo bisogna ricordare che Washington mentiene il blocco dell’export. E’ anche a causa di questa politica protezionistica che l’Europa è stata costretta a rivedere al ribasso le consegne previste.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni