Che cinema la salute mentale

Lo Spiraglio, film festival a Roma per superare pregiudizi facendo cultura

Dal 15 al 18 aprile 2021 si svolgerà l’undicesima edizione de Lo Spiraglio, film festival dedicato alla salute mentale.

Lo Spiraglio è un progetto di cultura e promozione della salute nel quale lavorano operatori della salute mentale, utenti, esperti e volontari. Nato come attività di un centro diurno a Roma, negli anni si è posto l’obiettivo di coinvolgere e formare un sempre ampio numero di utenti del Dipartimento di salute mentale della Asl Roma1, che copre un bacino che conta più di un terzo della popolazione romana.

Alla base dell’idea del festival c’è il concetto di una partecipazione integrata nella quale i ruoli e i compiti siano distribuiti in base alle diverse specificità ed esperienze, e i processi decisionali equamente ripartiti. Sono le due direzioni, quella artistica e quella scientifica, a coordinare il bacino di proposte per dar loro una forma che possa esprimere al meglio l’idea della salute mentale raccontata attraverso le immagini di cortometraggi e lungometraggi.

A partire da quest’anno le opere in concorso si potranno aggiudicare un premio di mille euro destinato al miglior lungometraggio intitolato a Jorge Garcia Badaracco - Fondazione Maria Elisa Mitre, uno di uguale cifra destinato al miglior cortometraggio e intitolato a Fausto Antonucci, e un nuovo premio SAMIFO - Centro di Salute per Migranti Forzati, che sarà assegnato al film che meglio saprà esprimere aspetti legati alla transculturalità e alla solo apparente contraddizione che sembra vivere nell’unione dei termini diversità e uguaglianza.

E’ evidente che il tema sia in questo momento più attuale che mai: è fondamentale richiamare qui il fatto che l’Organizzazione mondiale della sanità definisca la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”, e porre l’accento sull’aggettivo “mentale”.

Perché di salute mentale si sta parlando tantissimo in questo periodo, sia per la necessità di dare continuità di cura alle persone già prese in carico, sia per permettere a nuovi soggetti di essere opportunamente accolti, ed è evidente che sia necessario parlarne bene in modi diversi.

Lo Spiraglio Film Festival è un modo di fare cultura e informazione, puntando al superamento del pregiudizio e dello stigma attraverso il cinema la cui etimologia significa movimento, e racchiude dunque in sé il concetto del divenire, del cambiamento, del superamento.

Il critico Ricciotto Canudo negli anni Venti ha definito il cinema la settima arte – poi passate a nove negli anni successivi –, individuando in questa forma di espressione le potenzialità che poi avrebbe avuto e continua ad avere proprio per la capacità di emozionare attraverso stimoli visivi estremamente efficaci.

A causa della situazione sanitaria attuale, non sarà possibile svolgere l’edizione 2021 in presenza al MAXXI come accaduto per le precedenti, ma l’intera programmazione sarà trasmessa attraverso una piattaforma digitale.

Tutte le informazioni saranno disponibili al sito www.lospiragliofilmfestival.org.