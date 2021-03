Migliora l'indice Rt in Italia. I colori delle regioni

Il Lazio è l’unica tra le regioni rosse che, vedendo migliorare la sua situazione per la seconda settimana consecutiva, scenderà in area arancione. La situazione aggiornata

Migliora l'indice Rt a livello nazionale passando da 1,16 della scorsa settimana a 1,08. Il Lazio è l’unica tra le regioni rosse che, vedendo migliorare la sua situazione per la seconda settimana consecutiva, scenderà in area arancione a partire dal prossimo martedì. I nuovi dati, infatti, hanno dimostrato un’incidenza settimanale al di sotto della soglia limite dei 250 casi per 100mila abitanti, con un indice Rt a 0,99. Altra novità riguarda poi la Valle d'Aosta che, vedendo peggiorare la sua situazione, entrerà in zona rossa.

Questi gli esiti del monitoraggio della cabina di regia per questa settimana.

Confermano dati da zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Marche, Provincia autonoma di Trento, Piemonte e Puglia che rimarranno il livello massimo di restrizioni per almeno altre due settimane.

La Campania invece fa segnare un dato migliore, per la prima volta da zona arancione. In ogni caso, prima di poter uscire dalla zona rossa, dovrà confermare il miglioramento anche nella prossima settimana. La Calabria che sembrava a rischio per l'innalzamento dell'indice Rt dovrebbe restare ancora in zona arancione.

