Contro la libertà di contagiare

Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, si sono registrati in Liguria altri due episodi di contagio indotto nei pazienti dell’ospedale di Lavagna e nel ricovero di Tiglieto da personale sanitario che aveva rifiutato la vaccinazione. C’è una responsabilità delle istituzioni sanitarie e assistenziali, che secondo Carlo Palermo, segretario di Assomed, hanno “l’obbligo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro […] procedere alla vaccinazione dei lavoratori […] in caso di rifiuto, l’operatore deve essere trasferito ad altra mansione”. Forse sarebbe meglio sospenderlo per inidoneità senza retribuzione, perché non è giusto dare ai No vax sanitari un sostanziale privilegio. La responsabilità non è solo delle aziende: è evidente che per non affrontare un problema che presenta qualche aspetto dubbio sul piano costituzionale la politica ha scelto di non intervenire con norme cogenti, e ha sbagliato.

