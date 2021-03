Un inibitore trovato da Pfizer potrebbe impedire la replicazione del virus

Esiste una particolare forma di complottismo antivaccinista che pretende di argomentare nel seguente modo: pur di vendere più vaccini possibili – per i soliti innominabili scopi – non si procede con la ricerca di un farmaco, qualcosa che sia capace di guarirci una volta che il virus ci ha infettato. Stavolta non mi interessa dimostrare l’ovvia fallacia logica insita in questo ragionamento: voglio invece comunicare una buona notizia, ovvero quella dell’inizio della sperimentazione clinica di una molecola nuova di zecca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni