Non si può riformare la Sanità senza parlare di valori e significato della vita

È sempre più precisa in noi la sensazione di essere protagonisti di un ininterrotto ed entusiasta cambiamento senza meta. Come una lama che incide la carne viva continua a risuonare in me questa affermazione di Piero Bassetti, resa in un recente dialogo sulla salute alla Fondazione Giannino Bassetti. Del resto, come non farci i conti. Siamo reduci di cambiamenti che si ripetono ogni giorno, a livello nazionale e regionale. Politica e amministrazione, teste che rotolano e nuovi arruolati, con rinnovato entusiasmo, ma pur sempre senza una meta.

