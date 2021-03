Covid, da lunedì mezza Italia in zona rossa. L'Aifa blocca un lotto del vaccino AstraZeneca

Da lunedì 15 marzo mezza Italia potrebbe tingersi di rosso. Alla Campania, Basilicata e Molise, già in zona rossa, si aggiungeranno Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Ma non solo, a rischiare ci sono anche Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Marche. Le decisioni ufficiali arriveranno in ogni caso solo domani, con la presentazione del consueto monitoraggio settimanale e le conseguenti ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza. E sempre domani è poi previsto il nuovo provvedimento del Governo che dovrebbe dare una ulteriore stretta alle misure anti Covid. Sembra ormai certa la misura che prevede l’automatico passaggio in zona rossa per le Regioni dove l’incidenza settimanale dei casi dovesse superare i 250 casi per 100 mila abitanti. Tra le ipotesi in campo anche quella di vietare le visite a parenti e amici nelle zone gialle e arancioni.

