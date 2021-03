La pandemia in Italia peggiora. Come cambiano i colori delle regioni

L’indice Rt cresce e arriva all'1,06. Il Veneto e il Friuli verso la zona arancione, verso il rosso Lombardia, Campania, le province autonome di Trento e Bolzano, Marche ed Emilia Romagna

La situazione epidemiologica continua la sua fase di peggioramento. Il report della cabina di regia segnala una “notevole accelerazione dell’epidemia” con un nuovo incremento dell’indice Rt. Nel periodo 10 – 23 febbraio l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06 (range 0,98– 1,20), segnando così ancora un risultato superiore ad 1.

La Regione Veneto passa in zona arancione, come annunciato dal presidente Luca Zaia: “Siamo zona arancione, me l'ha confermato il ministro e posso dirlo. E il dato che ci `spara´ in arancione è l'esempio della velocità del virus”. Anche per Friuli Venezia Giulia possibile passaggio in arancione. Mentre a rischio zona rossa ci sarebbero Lombardia - nel limbo tra rossa e arancio 'rafforzato' - le province autonome di Trento e Bolzano, Marche ed Emilia Romagna. La Campania, a quanto risulta al Foglio, avrebbe chiesto il passaggio in zona rossa.



Secondo quanto si apprende dalla Cabina di regia, anche questa settimana “si ribadisce che anche alla luce dell’aumento sostenuto dalla prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità si impone di mantenere una drastica riduzione dell’interazioni fisiche ed è necessario un rafforzamento delle misure su tutto il territorio nazionale al fine di ottenere rapidamente una mitigazione del fenomeno”.





Nel documento si segnala una netta accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente con 194,87 per 100.000 abitanti (erano 145,16 per 100.000 abitanti la settimana precedente). L’incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quindi, si allontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti e anzi si avvicina alla soglia di 250 casi per 100mila abitanti.

Aumenta anche il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva a livello nazionale attestandosi al 26 per cento (era al 24 la scorsa settimana). I numero di persone ricoverate in terapia intensiva passa da 2.146 (23/02/2021) a 2.327 (02/03/2021). Crescono anche i ricoverati nelle aree mediche che passano da 18.295 (23/02/2021) a 19.570 (02/03/2021).



Infine, nel report si segnala un forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione: sono 41.833 contro i 31.378 della settimana precedente.

I colori delle regioni italiane