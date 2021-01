La (quasi) leggenda di Dubai, paradiso del turismo vaccinale

“Ma come non lo sai? Tremila euro vaccino incluso e puoi anche scegliere: cinese o Pfizer”, dicono i due amici visti per cena nel weekend a Roma, lui maturo dirigente di bella carriera, lei giovane filosofa di belle speranze. No, non sapevamo che soggiornare a Dubai costasse innanzitutto così poco, per non dire del vaccino. La sapevamo così male che un altro amico, di quelli che la sanno lunga, il giorno dopo ci dice che per vaccinarsi quasi gratis e senza attesa neanche c’è bisogno di soggiornare nell’Emirato della famiglia al Maktoum: “Centocinquanta euro all’aeroporto e via”. D’accordo, gli chiediamo, ma come fai col richiamo? Strabuzza gli occhi, forse manco ricorda l’antitetanica: “Quale richiamo?”.

