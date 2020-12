La notizia che l'Italia ha ricevuto meno vaccino degli altri è ampiamente esagerata

In tutti i paesi dell'Unione europea è iniziata la campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus. Un “toccante momento di unità”, ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che, per fortuna, non segue le polemiche tuittarole italiane. Il “V-Day” in Italia ha preso subito d'aceto, tra sospetti e polemiche. La voce, diventata trend sui social, arrivata sui giornali e cavalcata dalla politica, è questa: a noi hanno mandato meno di 10mila dosi di vaccino, contro le 150mila della Germania e le 350mila della Spagna. “In Germania ci sono centinaia di migliaia di dosi, in Italia alcune migliaia simboliche”, ha attaccato Matteo Salvini a RaiNews24, seguito via Facebook dal deputato del Carroccio Guglielmo Picchi. La polemica parte dai numeri, raccolti in un articolo di Reuters. E allora occorre tornare ai numeri per risolvere i dubbi. Oppure leggere con più attenzione l'articolo dell'agenzia: domenica l'Italia ha ricevuto lo stesso numero di dosi – 9.750, solo quelle per il “simbolico” V-Day – consegnato anche a molti altri paesi europei come Portogallo, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Slovenia, Ungheria e Spagna, che non si è vista affatto recapitare 350mila dosi in un sol colpo: 350mila è il numero di dosi che Madrid riceverà “settimanalmente”. A Roma, come da programma del resto, arriveranno ogni settimana fino a marzo carichi da 470mila dosi ciascuno.

