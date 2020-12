Covid, in Veneto Zaia chiude i confini comunali dalle 14

Allerta per i numeri che non calano. Il governatore annuncia un'ordinanza restrittiva in vigore da sabato, anticipando il governo, che si dovrebbe riunire domani per analizzare le misure per il Natale. Ecco i dati che spiegano l'affanno della regione alle prese con il Covid

Zaia chiude i confini comunali dalle ore 14

Nel corso dell'usuale conferenza stampa da Marghera, il presidente del Veneto Luca Zaia ha anticipato che domani firmerà un'ordinanza con nuove restrizioni per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Dalla giornata di sabato 19 dicembre, infatti, non si potranno varcare i confini comunali dalle ore 14 in poi. Le attività commerciali rimarranno aperte ai residenti (con qualche deroga) fino alle 21. Ci si potrà spostare in un altro comune per fare la spesa solo se nel proprio non c'è un supermercato. Le misure, che resteranno in vigore fino al 6 gennaio, verrano rese note con più dettagli durante la giornata di domani.

