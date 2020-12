Il Ministero ha offerto eccezionalmente l'acquisto centralizzato di dosi pediatriche aggiuntive. Non tutti le hanno opzionate (o ricevute).

Mistero anti-influenzale. Il pasticciaccio delle dosi mancanti di vaccino, lungo la dorsale Stato-Regioni

Come vaccinare i cittadini non a rischio, non over 65, non minori di 6 anni? Come evitare che il problema si ripeta?