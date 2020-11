Covid, 32191 nuovi casi (su oltre 208mila tamponi) e 731 decessi

Conferenza stampa dall'Iss per spiegare i criteri di valutazione e l'andamento epidemiologico a livello nazionale

32191 nuovi casi (su 208458 tamponi). 731 i decessi

Sono 32191 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, a fronte di 208458 tamponi processati. 731 i nuovi decessi. Sono 538 i ricoveri in area medica, 120 quelli in terapia intensiva. Il rapporto tra test e positività riscontrate scende al 15,44 per cento (ieri era al 17,9 per cento). "Ci sono lievi segnali di una stabilizzazione e lieve diminuzione dei nuovi casi", ha detto Gianni Rezza presentando i dati.

L'analisi dell'Iss sull'evoluzione epidemiologica di Covid-19 in Italia

Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, e Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler, hanno tenuto una conferenza stampa dal ministero della Salute per analizzare l'evoluzione epidemiologica di Covid-19 in Italia. Il punto con la stampa è stato organizzato anche per chiarire come viene calcolato Rt e perché è stato scelto come indicatore chiave per studiare l'andamento del contagio nelle diverse regioni.

"Gli indicatori vengono usati da molti mesi, sulla base della letteratura scientifica, per arrivare a una stima del rischio che non è una pagella, ma che ci accompagna nell'individuazione del pericolo che l'epidemia di Covid-19 possa correre priva di controllo. Ci dà degli allerta per intervenire". ha detto Brusaferro. "Alcuni indicatori richiedono del tempo, anche solo per la raccolta. Ad esempio questo accade se vogliamo sapere la differenza di tempo fra l'inizio dei sintomi o conoscere meglio il range di incubazione. Non si tratta di stime istantanee", ha aggiunto Brusaferro. Sulla possibilità di allentare le misure in corrispondenza del Natale il presidente dell'Iss ha ricordato che "dipende dai nostri comportamenti".

