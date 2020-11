Ilaria Capua: "La cura anti Covid di Trump è costata un milione, non è per tutti"

La sua guarigione dal Covid è stata rapidissima, come mai? "Trump è stato capace di dare il peggiore esempio possibile, perché ha avuto un trattamento da Superman, tipo kryptonite", risponde la dottoressa Ilaria Capua. Ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1, la direttrice direttrice dell’One Health Center dell’università della Florida ricorda che al presidente americano è stata data "una dose sostanziosa di anticorpo monoclonale, che è tipo un missile terra aria, e che blocca il virus quando sta entrando nel sangue e quindi non riesce a provocare malattia. Ma questa non è una medicina per tutti, è costosissima, la sua cura sarà costata moltissimo, si parla di 1 milione di euro. È una cura da presidente“.

Pubblicità

Pubblicità