"Sul vaccino serve un'organizzazione che finora non c'è stata". Parla l'immunologo Sergio Romagnani

"Le persone stanno aspettando il vaccino come un miracolo. Ma se il governo non comincia a organizzarne l’uso fin da ora, si rischia di perdere altro tempo e allora sì che questa storia non finirà più"

Sergio Romagnani, immunologo, ha fatto ricerca per tutta la vita e di risposte del sistema immunitario se ne intende come pochi al mondo. Dice al Foglio che agli annunci sul vaccino in arrivo per l’anno prossimo devono seguire progetti immediati, ché altrimenti siamo di nuovo punto e a capo: “Sono stati buttati via mesi per la prevenzione della seconda ondata a causa di un ottimismo di maniera e di una faciloneria che adesso scontiamo. Governo e Regioni avrebbero dovuto prepararsi per tempo. Già in primavera scrissi che la app Immuni che sarebbe stato un fallimento. Avrebbero dovuto pensare a organizzare meglio la medicina sul territorio e ad aumentare i posti in terapia intensiva. Tutte cose che negli ultimi quattro mesi si sarebbero potute fare”.

