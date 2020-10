Gli Stati Uniti superano i 90 mila contagi in un giorno

Stati Uniti, 90 mila contagi in 24 ore

Gli Stati Uniti per la prima volta hanno superato la soglia dei 90 mila contagi in 24 ore. E' quanto emerge dal conteggio della Hopkins University che ha fissato il dato a 91.295 casi. Gli Usa hanno superato gli 8,94 milioni di casi dall'inizio della pandemia. I morti i un giorno sono stati 1.021, per un totale di 228,625.

