Un altro stop al vaccino anti Covid. Si ferma Johnson & Johnson

L'azienda farmaceutica Johnson & Johnson ha sospeso le sperimentazioni sul vaccino contro il Covid-19 dopo che un partecipante ha sviluppato "una reazione avversa". J&J non ha rilasciato molte dichiarazioni sul caso, limitandosi a dire che non si sa ancora se il soggetto ammalatosi abbia testato il vaccino o un placebo. Verifiche sono in corso da parte del settore medico dell'azienda, che ha pure specificato come gli eventi avversi gravi non sono rari negli studi clinici, e che la loro frequenza è direttamente proporzionale al progresso dello studio.

