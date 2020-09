Oltre l'obbligatorietà. E se pagassimo le persone per vaccinarsi contro il Covid?

Roma. Nella speranza che arrivi presto l’approvazione di un efficace vaccino anti Covid, già si sa quale sarà il dibattito politico successivo: obbligo o volontarietà? Una polemica del genere era partita già in estate con forze favorevoli all’obbligatorietà, altre contrarie e chi come il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri prima a favore e poi contro. Forse però, in questo caso, si potrebbe fare un passo avanti e pensare a un’altra strategia basata su un incentivo: pagare le persone per vaccinarsi. E’ l’idea esposta sul New York Times, in maniera quasi banale, dall’economista di Harvard Greg Mankiw: “Qual è il modo migliore per riportare l’economia sulla buona strada dopo la recessione del Covid-19? Semplice: ottenere l’immunità di gregge. E qual è il modo migliore per ottenere l’immunità di gregge? Di nuovo, semplice: una volta approvato un vaccino, pagare le persone per farselo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni