Il nazionalismo malato

L’Organizzazione mondiale della sanità assieme a due organizzazioni strategiche nel mondo dei vaccini, Gavi e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, hanno creato Covax, un’entità multilaterale che ha come scopo quello di garantire una equa e capillare distribuzione del vaccino anticoronavirus, quando si troverà. In numeri: due miliardi di dosi di vaccini entro la fine del 2021. L’obiettivo è evitare che il vaccino diventi un bene di lusso per i paesi più ricchi non solo per evidenti ragioni umanitarie ma anche...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.