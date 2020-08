Il ballo del tampone I nuovi untori sono i “discotecari”. “Contro di noi un accanimento senza senso”, dicono al Foglio

Sarebbe davvero ora di piantarla. Non soltanto con gli energumeni su di giri che pretendono di entrare a cazzotti nelle discoteche, al grido “mi rovinate la vacanza”. Quelli almeno non fanno i politici di mestiere. Sarebbe ora di piantarla con i dj della disco pop, intesa populista, che approfittano della decisione del governo di chiudere per precauzione sanitaria i luoghi di ballo per inscenare una nuova ondata di finto libertarismo.Come la senatrice di...