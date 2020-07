Influenza o coronavirus? Prepariamoci al dilemma di novembre

La domanda che tutti dovrebbero porsi da “ieri” è: “Cosa succederà a partire da novembre (sempre che le temperature si mantengono discrete se no si anticipa) quando l’annuale epidemia di influenza inizierà la sua stagione 2020-2021?”. Se colpirà, come accadute per le precedenti stagioni tra i 5 e gli 8 milioni di italiani, la popolazione penserà che si tratta di una normale influenza o penserà a una seconda ondata di Covid-19? E siccome è normale che prevalga questa seconda ipotesi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.