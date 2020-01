Ci sono due casi di coronavirus in Italia

Due turisti cinesi di 66 e 67 anni sono stati ricoverati all'Istituto Spallanzani dove è stato riscontrato il contagio da coronavirus. Sono i primi due casi in Italia. La coppia, che proviene dalla provincia di Wuhan, è nel nostro paese dallo scorso 23 gennaio. Era atterrata all'aeroporto di Milano Malpensa e da lì, assieme ad altri venti connazionali, si è spostata tra Lombardia, Emilia-Romagna e Campania, prima di arrivare nella Capitale. Risiedevano in un albergo di via Cavour, nel quartiere Monti. L'hotel è stato sigillato e decontaminato. Anche gli altri turisti, che si stavano recando a Cassino per una gita, sono stati fermati e portati allo Spallanzani per i controlli del caso.

Ieri notte in conferenza stampa a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno confermato la notizia. “Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati” ha detto il premier, che ha annunciato la chiusura del traffico aereo da e per la Cina. Conte ha poi ricordato che “lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c'è nessun motivo di creare panico e allarme sociale”, sottolineando come siano in corso “attente verifiche per ricostruire il percorso” dei due turisti cinesi e “per isolare i loro passaggi, per evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore rispetto a quello già accertato”.

Secondo Roberto Speranza “la situazione è seria ma è totalmente sotto controllo”. Secondo il ministro della Salute “l'insorgenza di casi di Coronavirus in Italia è un fatto abbastanza normale se pensiamo alla statistica, visto che in Europa ci sono 10 casi. Era abbastanza probabile, lo dicevano già da tempo i nostri scienziati”.