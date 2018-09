Siccome, chissà, glielo impone Rocco Casalino, vanno in tv a dire che certo, da coscienziosi genitori i loro figli li vaccinano, e ci mancherebbe. Poi però, dato che tra la tutela degli interessi elettorali e quella dei bambini, specie dei bambini più fragili, la scelta è obbligata, fanno i no vax coi figli degli altri. E quindi, dopo un momentaneo ravvedimento, presentano un emendamento in commissione Bilancio, come chi si vergogna di quel che fa, per prorogare la validità delle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.