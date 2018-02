Prima gli italiani!

L’Organizzazione mondiale della sanità ha detto che nel 2017 i casi di morbillo in Europa sono quadruplicati. Ci sono state epidemie in quindici nazioni, ventimila casi, 35 morti. Tre le regioni più colpite: l’Ucraina, la Romania e l’Italia. Congratulazioni. Dopo avere incoraggiato i movimenti anti vaccinisti con la cretineria della “libertà di scelta”, che è un nome in codice per dire “libertà di non vaccinarsi”, dopo avere montato un caso contro la legge sulle vaccinazioni obbligatorie – che non tutti...

