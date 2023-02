Dentro "all'effetto Zelensky", che ha allargato la forza degli ucraini

"I Volodymyr d'Ucraina sono 40 milioni". Secondo gli storici Onuch e Hale, il comportamento patriottico del presidente non è isolato nel paese. Il suo risultato è stato far crescere il sentimento di patria, contro il quale si è scatenata la propaganda russa

Conoscere il proprio nemico è l’informazione più importante quando si va in guerra. Vladimir Putin questa informazione non ce l'aveva (nemmeno questa): non aveva idea di chi e di cosa avrebbe trovato oltre il confine, non aveva idea di chi fossero gli ucraini e tantomeno di chi fosse Volodymyr Zelensky. Proprio la figura del presidente ucraino è al centro del volume “The Zelensky Effect” (edizioni Hursh) scritto dagli storici e politologi Olga Onuch e Henry E. Hale. Per capire cos’è l’effetto Zelensky occorre capire prima cos’è l’Ucraina.