Il partigiano di Kherson. Così l'intelligence ucraina si è coordinata con la resistenza armata

Kherson, dalla nostra inviata. Nelle settimane che hanno preceduto il ritiro delle truppe russe da Kherson c’erano state le evacuazioni-deportazioni di migliaia di civili della zona nel resto della regione a est del Dnipro: negli altri territori occupati e in Crimea. Quello che i russi non sapevano è che si stavano portando in casa – sulla sponda che ritengono sicura, quella dove hanno intenzione di restare – anche la resistenza armata per cui Kherson è diventata famosa negli ultimi otto mesi e mezzo. Un ragazzo di 23 anni, Oleksiy P. (Polukhyn), è stato coautore di azioni partigiane violente fino a maggio, quando i russi lo hanno scoperto. Oleksiy e Ivan Shestopalov gestivano insieme un’associazione di attivisti Lgbtq che si chiama Inshi, “gli altri”.

