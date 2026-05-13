Sant’Ambrogio, tira fuori la frusta! Tu eri il meno dialogante dei Santi e per capirlo non c’è bisogno di leggerti, basta guardarti mentre impugni lo staffile: penso al favoloso e bellicoso “Sant’Ambrogio a cavallo scaccia gli ariani” (Giovanni Ambrogio Figino, 1590), visibile al Castello Sforzesco. Saprai che l’arcivescovo Delpini, grazie a Dio non cardinale, ha commissionato una nuova chiesa, il cosiddetto Monastero Ambrosiano, a Stefano Boeri. Proprio a lui, l’efficientissimo cancellatore religioso, l’autore del Bosco Verticale che con i suoi 110 metri di classismo e nichilismo nasconde la Madonnina alla vista. Qui non discuto il risultato estetico (magari un’altra volta), rilevo il contenuto teologico: indifferentismo formale, filoislamismo sostanziale. Siccome l’ambizioso edificio comprende un Chiostro delle Religioni e un Giardino delle Religioni “dove le diverse tradizioni monoteiste presenti a Milano sono richiamate simbolicamente attraverso le essenze vegetali”. Non è un caso che un progetto che si pretende interreligioso finisca col discriminare i politeisti: Dioniso è più compatibile con Cristo di Maometto, solo che i maomettani sono più numerosi dei dionisiaci... Comunque a Delpini la chiesa, o quel che è, è piaciuta. Sant’Ambrogio, nemico degli eretici, sali a cavallo!