Tornassi a nascere, e potessi decidere dove, direi Marche. Le Marche sono l’unica regione plurale italiana e dunque fin dal nome non manichee. Sarà che un cristiano è un trinitario ma il dualismo non mi è mai piaciuto e ora non lo sopporto proprio più. La dicotomia nord/sud, ad esempio. Le Marche hanno al loro interno il mare e la montagna, il mare sia di spiaggia sia di roccia e la montagna vera (il Monte Vettore, 2.476 metri), ma soprattutto contengono, nel giro di pochi chilometri, il nord, il centro e il sud. Pesaro, Fano e Senigallia sono quasi Romagna, San Benedetto del Tronto è l’anticamera dell’Abruzzo, mentre tutto il resto è medietas oraziana. Come dite? Ci sarebbe la Toscana? No, la Toscana è singolare, autoreferenziale, la sua è un’identità escludente. L’Umbria? L’Umbria non ha il mare ed è soltanto Centro. Solo le Marche riassumono tutta l’Italia.