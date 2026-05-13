Per Bakari Sako, il bracciante in bicicletta

Mi sono interrotto per leggere tutto quello che trovavo su Bakari Sako. Bakari Sako, 35 anni, è stato assassinato a Taranto da una banda di cinque minorenni e un ventenne, tarantini. Il suo assassino materiale, quello che l’ha trafitto con tre coltellate, mentre gli altri gli sferravano calci e pugni, ha 15 anni: ha confessato e ha fatto ritrovare l’arma. Bakari Sako era arrivato nove anni fa dal Mali, per mare, come il suo fratello minore, Soleyman. Era musulmano, aveva tre fratelli e tre sorelle. Bakari era incensurato e aveva un regolare permesso di soggiorno. Aveva vissuto e lavorato a Torino, poi era venuto a Taranto, per raggiungere il fratello. A Taranto aveva lavorato come cameriere – “molto gentile” – e ora come bracciante, nella raccolta dei pomodori, a Massafra. Ci andava tutti i giorni, anche il sabato – è stato ucciso il sabato, alle 5 e mezza di mattina. Andava in bicicletta alla stazione, che a Taranto sta oltre il Ponte di pietra, che la collega a Taranto Vecchia, e alla larga piazza che si chiama Piazza Fontana. Bakari è stato ucciso in Piazza Fontana, infatti: la cronaca ha una sua tracotanza sarcastica. Si era fermato a bere un caffè in un bar aperto, e là la banda lo ha accoltellato, “senza un motivo”: come se accoltellare un nero all’alba non fosse un motivo bastante. “Futili motivi”, è la formula tecnica. Bakari, ha ricordato suo fratello, era gentile, riservato e timido. Aspettava un figlio, in Mali. Due figli, da due mogli, secondo alcune cronache: due vedove, due orfani. Amava il calcio, si rischia di sbagliare a cercare notizie su lui, perché un suo omonimo, Bakari Sako, è un calciatore francese-maliano, ha giocato nel Saint-Etienne e nella giovanile del Mali. Sui social, il nostro Bakari, invece che la sua bella faccia, aveva messo la fotografia di un’altra fontana tarantina. Oggi, alle 17,30, in questa piazza Fontana meridionale, associazioni tarantine, Libera, Babele, Mediterranea, e la comunità maliana, chiamano a ricordare Bakari.