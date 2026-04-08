Mi sono alzato, ho fatto il caffè, ho scorso le notizie, ho preso su Brillo, che non cammina più, e siamo andati sull’aia. Il sole era già alto e tutto era illuminato. Abbiamo chiuso gli occhi e lasciato che il sole e il silenzio ci scaldassero le ossa. Non avevo mai visto così nitidamente il lato oscuro della terra.