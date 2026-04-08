di Adriano Sofri
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Il lato oscuro della terra
Mi sono alzato, ho fatto il caffè, ho scorso le notizie, ho preso su Brillo, che non cammina più, e siamo andati sull’aia
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8 APR 26
Ultimo aggiornamento: 06:22 AM
La che Terra tramonta vista attraverso il finestrino della navicella spaziale Orion il 6 aprile 2026, durante il sorvolo della Luna da parte dell'equipaggio di Artemis II (Nasa via GettyImages)
Mi sono alzato, ho fatto il caffè, ho scorso le notizie, ho preso su Brillo, che non cammina più, e siamo andati sull’aia. Il sole era già alto e tutto era illuminato. Abbiamo chiuso gli occhi e lasciato che il sole e il silenzio ci scaldassero le ossa. Non avevo mai visto così nitidamente il lato oscuro della terra.
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