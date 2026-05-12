L'Italia delle gang gramsciane

Leggendo sulla Stampa di ieri il piccolo dossier sulla destra, la cultura e le faide ministeriali in cui naufragano gli ambiziosi piani neogramsciani di un’egemonia meloniana, mi sono accorto di una lacuna . Questa lacuna, però, non era negli articoli della Stampa, era nel divertimento berselliano-arbasiniano che Andrea Minuz ha dedicato al tema, “Egemonia senza cultura” (Silvio Berlusconi editore). Per la deformazione professionale dello studioso di cinema (deformazione che ho anch’io: facciamo lo stesso mestiere), Minuz illustra le sue tesi con moltissimi esempi di film. Si dimentica però di citare il più importante: Gangs of New York di Martin Scorsese . Nel quartiere disastrato di Five Points, a metà Ottocento, infuria una guerra tra bande criminali per dominare il territorio. I Conigli morti, irlandesi e cattolici, e i Bowery Boys, anglosassoni e protestanti, si massacrano a vicenda in una catena interminabile di vendette. Chi la spunta? Nessuno dei due clan. Perché alla fine arriva l’esercito, e in una settimana fa fuori più o meno tutti.

Il monologo di Di Caprio sulle tombe dei due capibanda suggella l’epopea: “Per quelli di noi che vissero e morirono nei giorni della furia, fu come se tutto quanto avevano conosciuto fosse stato spazzato via. E qualsiasi cosa sia stata fatta per costruire la città, per il tempo a venire sarebbe stato come se nessuno di noi fosse mai esistito”. È pari pari il destino delle lotte per l’egemonia culturale in Italia: le nostre gang gramsciane – diciamo pure Conigli morti meloniani contro Nativi di RadioTre – si contendono qualcosa che, molto semplicemente, non è in palio, e che in ogni caso non si ottiene con i coltelli da macellaio, i bastoni e i sassi messi a disposizione da un ministero o da un cda. Con una differenza tutt’altro che trascurabile, però: che qui l’esercito è arrivato da decenni, a cavallo di televisioni commerciali e piattaforme digitali, e ha già sbaragliato tutto. Ma i nostri clan non se ne sono accorti, e continuano a combattersi ben oltre i titoli di coda.