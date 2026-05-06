Olivier Dupuis sembrava disegnato da Hergé. La prima volta che lo avvistai – su non so più quale pubblicazione del Partito radicale transnazionale, nei primi anni Novanta: indossava una uniforme croata nelle trincee di Osijek accanto a Marco Pannella, sotto le bombe di Milosevic – pensai a lui come a un Tintin europeista (e non certo, va da sé, nel senso in cui lo era l’uomo che pretendeva, o forse millantava, di essere stato il modello storico della creatura di Hergé, il collaborazionista Léon Degrelle). A suggerirmi la buffa associazione, che non sarei riuscito più a scrollarmi dall’immaginazione e che perdura anche dopo la sua morte, era stata probabilmente la sua origine belga, unita all’assonanza con Dupont e Dupond, i poliziotti baffuti e pasticcioni delle avventure di Tintin; o forse erano bastati i suoi lineamenti di eterno fanciullo, semplici ma di un’espressività inesauribile, che quasi imploravano di essere stilizzati in un fumetto. Un altro tratto distintivo del puer aeternus ritrovavo in Olivier Dupuis: era l’incarnazione vivente di una promessa, e dunque un giudizio permanente sugli adulti che l’avevano accantonata o tradita. Quella promessa era l’Europa unita. Celebrata stancamente dalle classi dirigenti come una parola d’ordine sempre più vuota o presa a randellate come una testa di turco dai propagandisti ispirati da Mosca, l’Europa sembrava ridotta ormai a un esangue fantasma ideologico. Ma nella persona e nella militanza di Olivier Dupuis tornava a essere, semplicemente, ciò che avrebbe dovuto essere. E dunque, per magia, ridiventava un’idea giovane.