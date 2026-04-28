La storia non è magistra di niente che ci riguardi, ma ogni tanto viene a farci un’ora di ripetizione e ci consente di sciogliere qualche piccolo nodo. La querelle sorta intorno alla Brigata ebraica in questo orribile 25 aprile ne ha portati al pettine diversi. Il comunicato del Laboratorio ebraico antirazzista, che racconta di aver ricevuto, mentre sfilava nel corteo, “moltissimi applausi e saluti affettuosi dai presenti”, è stato accolto, se possibile, con ancora più applausi e saluti affettuosi dagli assenti, ansiosi di sbatterlo sotto il naso di chi denunciava l’antisemitismo rinascente. Come può essere antisemita chi festeggia un’associazione di giovani ebrei? Allo stesso modo Edith Bruck, che non era poi tanto autorevole quando contestava che a Gaza ci fosse un genocidio, è oggi acclamata per aver detto che è stato un errore sventolare bandiere israeliane. Allora, ti arringano, è antisemita anche lei? Intrappolati come siamo in questo stupido, disonesto dilemma – antisemitismo o antisionismo? – ci dimentichiamo di quanto sia antico e stratificato l’odio antiebraico. E di solito gli strati più recenti non rinnegano i più antichi, si accontentano di incorporarli.