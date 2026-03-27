So cosa state pensando: a rigore, nessuna di queste è una riforma. È una lista di comunissime richieste sindacali, ancorché avanzate da un sindacato molto atipico: dateci altri soldi, strumenti e uomini, lasciando inalterato l’assetto del sistema. Non siate frettolosi nel trarre conclusioni, però! A dire il vero, qualche proposta di riforma gli intervistati la fanno. Un magistrato dice che bisogna migliorare l’efficienza del processo e accorciarne i tempi ma, ci mancherebbe, “senza sacrificare le garanzie”; un altro invita a eliminare – ma “mantenendo inalterate le garanzie”, beninteso – “quegli orpelli procedurali che, in nome di uno pseudogarantismo, appesantiscono l’iter processuale”. Senza sacrificare le garanzie, mantenendo inalterate le garanzie: sarebbero precisazioni rassicuranti, chi lo nega, se non venissero, la prima, dal titolare del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, e la seconda dall’artefice della maxi-inchiesta Stige. E ora, con rispetto parlando, facciamocela pure sotto.