C’è qualcosa di irresistibilmente comico in questa oleografia kitsch, tra il tardo-pascoliano e il maoista, di ragazzi e ragazze che corrono “gioiosamente” alle urne per salvare la Costituzione del 1948 (l’età dell’oro dello schema di Frye) e la sera cantano e ballano in piazza. Ma assai più comico è chi, in preda a un orgasmo primaverile, è pronto a compiere piroette retoriche pur di mettere l’esercito dei giovani al servizio delle proprie chimere ideologiche. Più che Plauto, la scena mi ricorda Weapons, un film horror dell’anno scorso di cui si è tornati a parlare dopo la notte degli Oscar. C’è una strega vecchia e malata che per tenersi in vita succhia le forze vitali di un’intera classe di bambini, e ogni tanto li usa come armi umane, facendoli correre “gioiosamente” contro i propri nemici. Finché i ragazzini, nel loro piccolo, s’incazzano.