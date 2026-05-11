Il telefono è l’oggetto del secolo. Sì, ma del secolo scorso

Oggi nessun testimonial farebbe alcunché del genere – tutt’al più approfitterebbe della fucilazione o dell’arresto per postare un video sui social – e conosco più di una persona, a partire da me stesso, che in caso di pericolo immediato preferirebbe affrontare la morte anziché una conversazione. La riesumazione dei testimonial novecenteschi consegna l’oggetto-telefono al museo dei ricordi più o meno frivoli; annuncia, forse, un futuro dispositivo che ci consentirà di scrivere quanto ci pare e monologare silenziosi ininterrottamente, senza che a nessuno salti in mente di usare il telefono per telefonarci.