Non c’è bisogno della “Tabula smaragdina” di Ermete Trismegisto per apprendere che l’infinitamente piccolo contiene l’infinitamente grande, poiché tutto è sottoposto alla medesima legge e ciò che è dentro è uguale a ciò che è fuori; è sufficiente seguire le cronache locali. Si apprende così che nel minuscolo comune di Pedesina, il secondo più piccolo d’Italia, le liste per le amministrative di fine maggio contemplano ventiquattro candidati – su quarantaquattro abitanti. È una statistica considerevole, la cui magnitudine risalta viepiù ampliando lo sguardo a parità di proporzioni: se le stesse elezioni si tenessero a Tortolì, i candidati sarebbero oltre cinquemila; a Rovigo, ventisettemila e rotti; all’Aquila, più di trentottomila; ad Ancona, circa cinquantacinquemila; oltre centomila a Brescia, più o meno centosettantamila a Bari, quasi trecentocinquantamila a Palermo, poco meno di mezzo milione a Napoli, settecentoquindicimila esatti a Milano (dove siamo molto precisi) e più di un milione e mezzo a Roma, probabilmente suddivisi in altrettante liste.