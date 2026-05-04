Infine, e soprattutto, i monaci buddisti hanno dichiarato alla polizia di non essersi accorti di star trascinando dietro di sé l’imbarazzante carico, denotando un candido distacco nei confronti dei gravami che ci legano al mondo materiale. In ciò hanno tuttavia molto da imparare da una ragazza britannica che, nello stesso aeroporto, l’anno scorso era stata arrestata perché non si era accorta di portare in valigia quarantasei chili di droga. Forse era ancora più buddista di loro.