di Antonio Gurrado
bandiera bianca
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Carlo III spegne le telecamere e disinnesca il Trump-show
Niente streaming, niente conferenze: l’incontro riservato tra il re britannico e il presidente degli Stati Uniti evita il rischio spettacolo
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28 APR 26
Ultimo aggiornamento: 01:52 PM
Carlo III del Regno Unito e Donald Trump (foto Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images)
Va bene il tè al tavolino, va bene la passeggiata in giardino fino all’alveare, vanno bene le vigorose strette di mano fra signori e i soavi bacetti sulla guancia fra signore, ma molto saggiamente Carlo III ha imposto a Donald Trump di non concedere al pubblico ulteriori immagini della propria visita negli Stati Uniti. Ciò che le telecamere hanno potuto carpire dell’incontro fra le due autorità è dunque limitato a queste scarse pose un po’ confidenziali e un po’ cerimoniali, senza però cavarne molto di diverso da frasi di circostanza scambiate a mezza bocca. Non ci sarà uno streaming del confronto e nemmeno un momento show, coi due capi di stato al podio per delle dichiarazioni che, di questi tempi, rischierebbero di risultare imponderabili o magari scioccanti: per informazioni, chiedere al povero Zelensky, che venne accolto nello studio ovale allo scopo di venire umiliato in mondovisione.
Cotanta reticenza non è solo un ragionevole stratagemma del re inglese per tutelarsi; è, soprattutto, un efficace metodo per rimarcare l’incommensurabile distanza che separa due modi diversi di essere capi di stato. Carlo III punta sulla rigida ritualità e sulla simbologia allusiva, volte alla conciliazione, anche faticosa, fra le tante istanze contrastanti che agitano le isole britanniche. Al contrario, Trump cavalca l’irritualità (eufemismo) e si fa vanto di non avere peli sulla lingua, poiché imposta la propria retorica sull’assunto di una contrapposizione non sempre cristallina, ma fatalmente irreparabile, fra “noi” e “loro”. Se Carlo III tace, restano comunque i riti, i simboli e le buone intenzioni. Se Trump viene ridotto al silenzio, invece, cosa rimane di preciso?
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