Va bene il tè al tavolino, va bene la passeggiata in giardino fino all’alveare, vanno bene le vigorose strette di mano fra signori e i soavi bacetti sulla guancia fra signore, ma molto saggiamente Carlo III ha imposto a Donald Trump di non concedere al pubblico ulteriori immagini della propria visita negli Stati Uniti. Ciò che le telecamere hanno potuto carpire dell’incontro fra le due autorità è dunque limitato a queste scarse pose un po’ confidenziali e un po’ cerimoniali, senza però cavarne molto di diverso da frasi di circostanza scambiate a mezza bocca. Non ci sarà uno streaming del confronto e nemmeno un momento show, coi due capi di stato al podio per delle dichiarazioni che, di questi tempi, rischierebbero di risultare imponderabili o magari scioccanti: per informazioni, chiedere al povero Zelensky, che venne accolto nello studio ovale allo scopo di venire umiliato in mondovisione.