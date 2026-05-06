di Andrea Marcenaro
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Una gara a chi è più stronzo
Sigfrido o i suoi tifosi? Travaglio o l'Usigrai? Mentana o l'adorato Gad? Non lo sappiamo, non vogliamo querele
di
6 MAY 26
Foto LaPresse
Non posso ancora dirlo. Non voglio. Questione troppo delicata. Non so nemmeno se il Foglio, dovessi mai beccare una querela, se ne farebbe carico. Non desidero che succeda. Seccherebbe, una condanna. Mica per l’onore. O per il capo cosparso di cenere. Quello, quando vi pare. Ma mi terrorizza la sola idea di dover cacciare dei soldi. Per cui lo so ma non lo so. Ignoro se sia più stronzo Sigfrido Ranucci o lo siano i suoi tifosi. Se più Travaglio o l’Usigrai, se più Mentana, o l’adorato Gad. Dateci tempo, stiamo effettuando verifiche.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.