di Andrea Marcenaro
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Il grave conflitto Fiorello-delle Vittorie
La battaglia del comico per la vendita dell'ex teatro Rai potrebbe tenere banco perfino oltre il già planetario affaire Travaglio-Minetti
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29 APR 26
Foto Ansa
Al momento da astemi, ma non esageriamo, da sobri, altrimenti Travaglio il Moralizzatore ci fa la spia più degli antiproibizionisti di Chicago con Al Capone, anticipiamo questo. Registrato che la corrotta Rai, tirati i conti, ha pensato utile vendere il Teatro delle Vittorie a Roma. Presosi altresì atto che il generoso Fiorello, fatti i conti suoi, ha ritenuto indispensabile opporsi drasticamente alla vendita, ma solo per stringenti motivi culturali. Considerato infine che la fortunata congiuntura sta avvertendoci di un’Italia intellettualmente un gradino sopra agli altri, ecco che, preso in esame il tutto, siamo in grado di preannunciare la seguente: fino al termine dell’anno, poi speriamo anche nel prossimo, questo grave conflitto Fiorello-delle Vittorie (Hormuz o no, Kyiv o no, saponette o meno, Nato o non Nato), potrebbe tenere banco perfino oltre il già planetario affaire Travaglio-Minetti.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.
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