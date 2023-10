"Detto senza esagerare, il mondo è un casino". Il posto che abbiamo noi pappemolli

Era il 2014 quando l’ex Segretario di stato americano Madeleine Albright, in merito all’allora situazione delle relazioni internazionali, disse: "Detto senza esagerare, il mondo è un casino". (Poi l’anno scorso Albright è morta, immagino sempre per non esagerare visto come la situazione delle relazioni internazionali è ulteriormente degenerata rispetto al “casino” di dieci anni fa). Sempre nel 2014, Papa Francesco per la prima volta parlò del fatto che era in corso la Terza guerra mondiale. E’ stato il primo a parlarne, quindi tecnicamente l’ha dichiarata lui. Non succedeva che il Papa dichiarasse una guerra dai tempi delle Crociate. Oggi, dando anche solo una rapida occhiata alla situazione mondiale e vedendo le colonne di fumo, sentendo i boati dei missili, contando i morti e i danni, direi che abbiamo la prova del dogma dell’infallibilità del Papa. Se solo dieci anni fa, al termine di quella sua dichiarazione, Papa Francesco avesse aggiunto "scommettiamo 50 euro?", oggi avrebbe riscosso da tutti noi e avrebbe appianato i debiti del Vaticano. Dunque sì, inutile girarci attorno: c’è la Terza guerra mondiale. Finiremo sui libri di Storia - ammesso che a questa polveriera sopravvivano delle generazioni future per studiarla. Ma quando è cominciata di preciso la Terza guerra mondiale? Chi è contro chi? Perché? Chi sono i buoni e chi sono i cattivi? Noi da che parte stiamo? Chi è il nemico? Ma soprattutto, io mi arrendo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE