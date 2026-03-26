La Roma di Peter Thiel, tra teologia, filosofia e slancio all’innovazione

Mentre alle latitudini della Silicon Valley, la concezione mitica di Roma è un attrattore affascinante ma assai oleografico e la storia romana stessa, nella cultura americana sin dai tempi dei Founding Fathers, venne utilizzata per un serrato dibattito pubblico e politico molto più americano che realmente storiografico, Thiel si muove lungo un orizzonte assai pratico. Certo, non conosce le pastoie della politica italiana e soprattutto l’incubo di quella burocrazia capillare e microfisica, italiana e romana in particolare, che nemmeno venti DOGE di Elon Musk disboscherebbero, ma si intuisce quale sia la tesi portante della sua considerazione non-mimetica di Roma: questa città è rimasta completamente all’anno zero, con cittadini che contemplano in beato stupore il passato glorioso, mentre sono circondati da spazzatura e graffiti e mezzi pubblici che non passano mai. C’è nei romani una ironia impigrita che cerca di impermeabilizzare ed esorcizzare l’idea di vivere in un luogo senza tempo e, in apparenza, senza futuro e che solo in quel passato affonda radici sostanziali, di sangue e nervi. Ma proprio per questo, proprio per questa sorta di tabula rasa, è inevitabile, per Thiel, che arrivi un romano non interessato all’imprenditoria turistica o a quella del cemento, ha colto subito la propensione palazzinara di un certo ceto capitolino, ed affermi le sue idee e i suoi progetti. L’intelligenza artificiale, aggiunge, sarà un motore per questa scoperta e contribuirà a raffinare i talenti. Ci sono le menti, i visionari, c’è la propensione a non sprecare energia importata dalla competizione autoreferenziale. Consiglia gli imprenditori locali a schiudersi al rischio e all’innovazione tecnologica. Magari, così facendo, attrarranno la sua attenzione e, soprattutto, i suoi finanziamenti.