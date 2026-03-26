I veleni post referendum influiranno sul dialogo sindaco-Meloni su Roma Capitale?

“Consentire a Roma di legiferare su materie come il trasporto pubblico locale o il turismo è molto importante”, diceva Gualtieri, “ma questo, come si legge nel ddl, richiede un ordinamento specifico per la Capitale, che amplii il perimetro della sua autonomia amministrativa e finanziaria e individui le risorse corrispondenti alle nuove funzioni attraverso una legge ordinaria”. “Roma non è una città come le altre”, diceva intanto la premier con un videomessaggio: “E’ la Città Eterna, la Capitale del cristianesimo e del Mediterraneo. Ma anche il comune più popoloso e più esteso della nazione, che custodisce la maggiore concentrazione di beni storici e culturali al mondo. Eppure la città è governata – di fatto – con gli stessi poteri di un comune da poche migliaia di abitanti”. E anche se, circa un mese fa, la Lega aveva proposto un emendamento che estendeva i poteri speciali ad altre città metropolitane (e si era rischiato lo stallo), la concordia aveva ripreso quota. Fino a due giorni fa. La calendarizzazione ora c’è, ma, sui due fronti, si teme che i veleni post-referendum possano inquinare l’intesa non formale sulla prima vera riforma condivisa.